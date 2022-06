Verletzter Mann mit ungeklärter Identität in Frankenthal aufgefunden - Zeugen gesucht

Frankenthal. Die Polizei hat am Montagabend einen verletzten Unbekannten am Hauptfriedhof in Frankenthal gefunden. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann, der sich vermutlich durch einen Sturz eine Kopfplatzwunde zugezogen hat, in ein Krankenhaus gebracht. Da der Verletzte keinerlei Ausweispapiere mit sich führte, konnte seine Identität bislang nicht geklärt werden. Der Mann wird auf etwa 70 Jahre geschätzt, hat weißes mittellanges Haar, trug eine grüne Jacke, sowie eine gelbe Hose. Wer Hinweise zur Identität des Mannes geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 06233/3130 bei der Polizei Frankenthal zu melden.

