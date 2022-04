Verletzter Hund aus Gleisbereich gerettet

Landau. Ein neun-jähriger Malteser ist am Montag aus dem Gleisbereich auf der Bahnstrecke von Landau nach Neustadt an der Weinstraße gerettet worden. Nach Angaben der Polizei soll ein Bahnmitarbeiter den unterkühlten und an der Pfote verletzten Hund dort gegen 14 Uhr entdeckt und der Polizei übergeben haben. Nach Rücksprache mit dem Landauer Tierheim stellte die Polizisten fest, dass Motzi – so der Name des Hundes – von dort ausgebüxt war. Der sichtlich erschöpfte Hund wurde an die Mitarbeitenden des Tierheims zurück übergeben. Zu Einschränkungen im Zugverkehr aufgrund von Gleissperrungen kam es nicht.

