Worms. In der Wormser Innenstadt wurden in der Nacht auf Sonntag mehrere Personen verletzt und ein Auto beschädigt. Gegen 23 Uhr erhielt die Polizei die Meldung, dass Menschen in der Kämmererstraße in Streit geraten seien und Hieb- und Stichwaffen dabei hätten. Vier Männer kamen in Gewahrsam – die Hintergründe sind unbekannt.

