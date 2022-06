Lambsheim. Bei einem Feuer in einer Sauna ist am Donnerstag in Lambsheim (Rhein-Pfalz-Kreis) ein hoher Sachschaden entstanden. Wie die Polizei mitteilt, brach das Feuer in der Kellersauna eines Gebäudes im Geibring gegen 6.30 Uhr aus. Ein 15-Jähriger musste mit einer Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht werden. Das Wohnhaus ist derzeit nicht bewohnbar, der entstandene Schaden wird mit rund 80 000 Euro beziffert. Wie es zu dem Brand kam, ist noch ungeklärt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

