Landau. Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in Landau ist eine Radfahrerin verletzt worden. Eine 68 Jahre alte Autofahrerin übersah sie an der Kreuzung im Nordring auf Höhe der Erlenbachstraße und missachtete ihre Vorfahrt, berichtet die Polizei. Der Rettungsdienst brachte die gestürzte 35-Jährige mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1