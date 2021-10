Verletzte Person nach Unfall mit Wildschwein

Neustadt/Weinstraße. Das Auto eines 34-Jährigen ist Samstagnacht auf der B39 in Richtung Neustadt mit einem Wildschwein kollidiert und von der Fahrbahn abgekommen. Der Zusammenstoß war nach Polizeiangaben so heftig, dass die Airbags auslösten und der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kam von der Fahrbahn ab und blieb letztendlich auf dem angrenzenden Radweg stehen. Die 32-jährige Beifahrerin verletzte sich leicht, zwei weitere Mitfahrer, sowie der Fahrer selbst blieben unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden von etwa 10.000 Euro.

