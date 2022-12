Worms. Bei einem Verkehrsunfall in Worms am Samstag ist eine Person verletzt worden. Auf dem Parkplatz des Wormser Einkaufsparks in der Schönauer Straße nahm ein 42 Jahre alter Autofahrer einer 34-jährigen Autofahrerin die Vorfahrt und stieß mit ihr zusammen, berichtet die Polizei. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt werden.

