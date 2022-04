Verletzte Person löst Polizeieinsatz mit Spezialeinsatzkommando aus

Eschelbronn/Rhein-Neckar-Kreis. Ein Mann mit einer blutenden Halsverletzung hat am Mittwochnachmittag einen Polizeieinsatz des Spezialeinsatzkommandos (SEK) ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, wandte sich der 34-jährige Verletzte an seinen Nachbarn, der umgehend Polizei und Rettungsdienst anrief. Der Verletzte gab an, dass sich in seiner Wohnung mehrere bewaffnete Täter befinden würden. Als starke Polizeikräfte die Wohnung umstellten und das SEK die Wohnung durchsuchte, bestätigten sich die Angaben des 34-Jährigen nicht. Im Laufe der Ermittlungen schöpfte die Polizei den Verdacht, dass sich der Mann in einer psychischen Ausnahmesituation befand und sich die Verletzungen selbst zugefügt hatte. Nach Behandlung seiner Wunden wurde er in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert. Die Industriestraße war bis 17 Uhr für den Durchgangsverkehr vollgesperrt.

