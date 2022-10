Verletzte Person durch betrunkenen Autofahrer in Speyer

Speyer. Wegen eines betrunkenen Autofahrers ist ein zweiter Autofahrer am frühen Samstagmorgen in Speyer verunfallt und verletzt worden. Der alkoholisierte Fahrer lenkte in dem Moment nach rechts, als ihn der andere auf der Wormser Landstraße überholte und stieß mit ihm seitlich zusammen, sodass dieser durch eine Leitplanke auf einen Parkplatz fuhr und schließlich gegen ein geparktes Fahrzeug stieß. Der betrunkene Unfallverursacher fuhr indes davon und meldete sich erst später bei der Polizei. Der Mann muss sich nun einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein.

