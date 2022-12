Verletzte Person: Betrunkener 28-jähriger Autofahrer kracht in Wormser Kreisel in Fahrzeug

Worms. Bei einem Verkehrsunfall in Worms am Sonntagabend ist eine Person verletzt worden. Ein betrunkener 28-jähriger Autofahrer verlor im Kreisverkehr im Lutherring die Kontrolle über sein Fahrzeug, berichtet die Polizei. Er kollidierte mit einem vor dem Kreisel wartenden Fahrzeug dessen Beifahrerin durch den Aufprall leichte Verletzungen erlitt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Gegen den betrunkenen 28-Jährigen leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1