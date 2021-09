Verletzte Mutter und Kinder nach Ausweichmanöver in Heddesheim

Heddesheim. Bei einem Ausweichmanöver am frühen Mittwochabend sind eine Autofahrerin und ihre im Auto befindlichen Kinder in Heddesheim leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr die 33-Jährige gegen 18.10 Uhr auf der Leutershausener Straße stadteinwärts, als ein 56-jähriger Autofahrer, von der Schriesheimer Straße nach links auf die Leutershausener Straße abbiegen wollte und die bevorrechtigte 33-Jährige übersah. Diese konnte einen Zusammenstoß vermeiden, indem sie rechtzeitig nach rechts auswich. Die 33-Jährige kam daraufhin von der Spur ab und fuhr über den Bordstein in den dortigen Grünstreifen. Hierbei streifte sie einen Baum. Sowohl die Fahrerin, als auch deren zwei- und fünfjährige Kinder wurden leicht verletzt und in einem Krankenhaus versorgt. An dem Auto der 33-Jährigen entstand ein Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15 000 Euro. Das Polizeirevier Ladenburg hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

