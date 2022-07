Verletzte bei Auffahrunfall nähe Altlußheim

Altlußheim. Ein 40-jähriger Sattelzugfahrer ist am Freitagabend bei Altlußheim auf zwei Autos aufgefahren. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 18 Uhr auf der Landesstraße 560 kurz nach der Anschlussstelle Neulußheim-Süd in Fahrtrichtung Waghäusel. Dort kam es zu einer Verkehrsstockung, weshalb zwei Mercedes-Fahrer ihre Pkw abbremsten. Der Sattelzugfahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf die bremsenden Autos. Der Fahrer und die Beifahrerin des vom Lkw direkt getroffenen Mercedes zogen sich hierbei leichte Verletzungen hinzu. Beide wurden zur weiteren Versorgung mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Ein Mercedes war durch das Auffahren der Sattelzugmaschine nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 32.000 Euro.

Auslaufende Betriebsmittel wurden durch die verständigte Feuerwehr Altlußheim aufgenommen und die Fahrbahn gereinigt.