Verkehrsunfallflucht mit verletzter Fahrradfahrerin - Zeugen gesucht

Frankenthal. Bei einem Verkehrsunfall in Frankenthal hat sich eine Fahrradfahrerin am Freitagnachmittag leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 15.30 Uhr in der Erzbergerstraße. Die Fahrerin eines blauen Peugeot touchierte beim Abbiegen die am Fahrbahnrand stehende 40-jährige Fahrradfahrerin. Die Fahrradfahrerin stürzte durch den Zusammenstoß und verletzte sich leicht. Die Fahrerin des blauen Peugeot entfernte sich ohne anzuhalten vom Unfallort. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich an die Polizei unter der Rufnummer 06233/31 30 zu wenden.

