Verkehrsunfallflucht mit leicht verletztem Kind - Zeugen gesucht

Frankenthal. Eine 12-jährige Radfahrerin hat sich bei einem Sturz leicht verletzt. Nach Polizeiangaben befuhr das Mädchen am Montagnachmittag mit ihrem Fahrrad die Albertstraße in Richtung Flomersheimer Straße. In Höhe der Friedrich-Hebbel-Straße wollte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer nach rechts in diese einbiegen und übersah hierbei die Radfahrerin.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Diese kam hierbei zu Fall ohne dass es zu einer Kollision mit dem Pkw kam und verletzte sich leicht an den Armen und Beinen. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen gehandelt haben, welcher von einer weiblichen Person, etwa 40 bis 50 Jahre alt, gefahren wurde. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Frankenthal in Verbindung zu setzen, Telefonnummer 06233/3130.