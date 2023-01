Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden in Heidelberg

Heidelberg. In Heidelberg ist ein Unbekannter nach einem Verkehrsunfall geflohen. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte der bislang unbekannte Autofahrer zwischen Donnerstag, gegen 12.00 Uhr, und Freitag, gegen 0.30 Uhr, mutmaßlich während einer Wendung mit einem geparkten Auto in der Kolbenzeitstraße. Daraufhin floh der Fahrer von der Unfallstelle.

An dem geparkten Peugeot entstand ein Sachschaden am vorderen linken Kotflügel sowie an der Fahrertür in Höhe von über 5.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizei unter der folgenden Rufnummer 06221 3418-0.