Verkehrsunfallflucht in Speyer - Zeugen gesucht

Speyer. Ein Unbekannter hat am Freitagabend einen Porsche in Speyer beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Verkehrsunfallflucht zwischen 17.20 Uhr bis 17.30 Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufsmarkts in der Straße "Am Rübsamenwühl" . Der dort geparkte Porsche, BN-Kennzeichen, Farbe schwarz, ist durch das vorbeifahrendes Fahrzeug im Heckbereich beschädigt worden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 3 000 Euro.

Vom unfallflüchtigen Verkehrsteilnehmer ist zur Zeit nichts bekannt, weshalb mögliche Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, gebeten werden, sich bei der Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232/1370 zu melden.