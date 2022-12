Offenbach. In Offenbach an der Queich ist es am Freitag ist ein Pkw von der Unfallstelle geflohen. Wie die Polizei nach ersten Ermittlungen mitteilte, geriet mindestens ein Pkw in der Franz-Matt-Straße in einer Linkskurve, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit den winterlichen Witterungsbedingungen, von der Fahrbahn ab und beschädigte die dortige Grünanlage. Hinweise erbittet die Polizei unter der folgenden Rufnummer 06341/287-0.

