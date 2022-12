Verkehrsunfallflucht auf Lidl-Parkplatz in Lampertheim

Lampertheim. Ein Fahrzeugführer hat sich nach einem Unfall auf einem Lidlparkplatz in Lampertheim am Donnerstagmittag unerlaubt vom Unfallort entfernt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Verkehrsunfallflucht auf dem Lidlparkplatz in der Gaußstraße zwischen 12 Uhr bis 12.15 Uhr. Der Unfall geschah zwischen einem parkenden weißen Ford Transit und einem bisher unbekannten Fahrzeug, wodurch am Ford Transit ein Schaden an der Beifahrerseite entstand. Das unbekannte Fahrzeug entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle.

Zeugen des Unfallhergangs werden darum gebeten, sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Rufnummer 06206/94400 zu melden.