Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Traktor in Grünstadt

Grünstadt. Ein Traktor hat die Scheibe eines Linienbusses am Freitagnachmittag in Grünstadt touchiert. Wie die Polizei mitteilte, befuhr der Fahrer des Linienbusses gegen 14.10 Uhr den Leininger Ring in Bockenheim an der Weinstraße in Fahrtrichtung B271. Ein entgegenkommender Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine touchierte aufgrund einer Engstelle mit seinem Anhänger die Scheibe des Linienbusses, wodurch an dieser Sachschaden in Höhe von circa 400 Euro entstand. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde durch die eingesetzten Beamten festgestellt, dass es sich bei dem Kennzeichen des Anhängers um ein Wiederholungskennzeichen eines seit 2019 nicht mehr zugelassenen Fahrzeugs handelt. Ermittlungen hierzu folgen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1