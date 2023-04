Weinheim. Ein Motorrad ist am Montagmorgen in Weinheim mit einem Auto kollidiert. Nach ersten Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 6 Uhr an der Kreuzung B 38 und Viernheimer Straße. Rettungskräfte und Polizei sind im Einsatz. Näheres ist nicht bekannt.

