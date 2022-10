Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Landau

Landau. Zwei Fahrzeugen sind am Freitag in Landau kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, kam es auf der L509, im Bereich der Kreuzung zur Johannes-Kopp-Straße in Landau, zu dem Auffahrunfall zwischen den zwei beteiligten Fahrzeugen. So erkannte der Unfallverursacher den vor ihm verkehrsbedingt abbremsenden Geschädigten zu spät, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Grund für das verzögerte Reaktionsvermögen des Unfallverursachers dürfte eine im Rahmen der Unfallaufnahme festgestellte Atemalkoholkonzentration von 1,62 Promille gewesen sein. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde sichergestellt. Darüber hinaus musste dieser eine Blutprobe abgeben.

