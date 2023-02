Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Frankenthal

Frankenthal. Eine 36-Jährige hat am Sonntagabend in einem alkoholisiertem Zustand einen geparkten Pkw in Frankenthal touchiert. Wie die Polizei mitteilte, wollte sie zuvor mit ihrem Pkw von der Hauptstraße in die Deichstraße einbiegen. Hierbei touchierte sie den am Straßenrand geparkten Pkw. Es entstand hierbei Sachschaden von geschätzten 1 000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei der Frau Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,8 Promille. Ihr wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 zu wenden.