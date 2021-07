Verkehrsunfall nach Verfolgungsfahrt in Bürstadt - Zeugen gesucht

Bürstadt. Am Donnerstagabend hat sich in Folge einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei ein Verkehrsunfall in Bürostadt zugetragen. Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 21.44 Uhr zu einem Zusammenstoß nachdem ein 49-Jähriger aus Bürstadt bei einer Polizeikontrolle plötzlich mit hoher Geschwindigkeit flüchtete. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf. In der Peterstraße kam es fast zu einem Zusammenstoß mit einem Kind durch den flüchtigen Fahrer. An der Einmündung Am Weiher/Krämersweide bremste der Bürstädter seinen Wagen unvermittelt stark ab, sodass der folgenden Streifenwagen einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden konnte. Beide Autos kamen nach links von der Spur ab und anschließend zum Stehen. Hier konnte der 49-Jährige festgenommen werden.

Es stellte sich heraus, dass der Fahrer keinen Führerschein besitzt und das Auto nicht mehr zugelassen war. Zudem hatte der 49-Jährige vor Fahrtantritt Alkohol und Drogen konsumiert. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von etwa 7 000 Euro. Mehrere Strafverfahren kommen jetzt auf den Bürstädter zu.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/7060 bei der Polizei zu melden.