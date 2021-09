Mannheim. Eine missachtete Vorfahrt hat am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall in Mannheim zwischen einem Autofahrer und einem Lkw-Fahrer geführt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr die 45-jährige Unfallverursacherin gegen 15.20 Uhr die Krefelder Straße entlang, als es an der Kreuzung zur Casterfeldstraße zum Zusammenstoß mit dem 54-jährigen LKW-Fahrer kam. Die beiden Beteiligten blieben unverletzt, es entstand jedoch ein geschätzter Sachschaden von etwa 6 000 Euro.

