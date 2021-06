Verkehrsunfall: Motorradfahrer schwer verletzt

Niederotterbach. Bei einem Unfall ist am Sonntagmittag ein Motorradfahrer in Niederotterbach schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, befuhr der 56-jähriger Mann aus dem Kreis Germersheim mit seinem Motorrad um 12.45 Uhr die L544 von Oberhausen kommend in Richtung Niederotterbach. In einer langgezogenen Rechtskurve wollte er ein Auto überholen und fuhr hierbei leicht auf die Gegenfahrspur, um nach Gegenverkehr zu schauen. Hierbei wurde er durch einen entgegenkommenden Pkw gestreift und kam zu Sturz. Der Motorradfahrer wurde durch einen Rettungshubschrauber mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf etwa 5000 Euro.

AdUnit urban-intext1