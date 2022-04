Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden

Walldorf. Bei einem Verkehrsunfall auf der L 723 bei Walldorf sind am Montagmittag zwei Personen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein 41-jähriger Mann auf der Strecke in Richtung Wiesloch unterwegs, als er beim Versuch nach links abzubiegen gegen einen entgegenkommenden 52-jährigen Autofahrer stieß. Der 41-Jährige wurde zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 70.000 Euro geschätzt. Da beide Beteiligten unterschiedliche Schilderungen zum Unfallablauf abgaben, sucht die Polizei Zeugen. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06222/57090 zu melden.

