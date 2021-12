Verkehrsunfall mit zwei Verletzten auf der L 535

L353/Unter-Abtsteinach. Bei einem Verkehrsunfall auf der L535 sind am Samstagabend zwei Personen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei verlor ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab, wobei sein Auto sich überschlug. Dabei wurden der Fahrer und sein 34-jähriger Beifahrer verletzt. Der Beifahrer konnte in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert werden. Der Autofahrer hatte sich noch vor Eintreffen der ersten Streifenbesatzung unerlaubt zu Fuß von der Unfallstelle entfernt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L 535 voll gesperrt werden. Am Fahrzeug des Verursachers entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06223/92540 bei der Polizei zu melden.

