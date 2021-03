Wiesloch. Ein totes Tier und ein Totalschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochmorgen in Wiesloch ereignet hat. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte ein 31-jähriger Autofahrer während der Fahrt durch die Straße "Im Unteren Wald" mit einem Wildschwein. Der Paarhufer wechselte in einer Gruppe von drei Tieren von rechts nach links die Fahrbahn.

Das Wildschwein erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer des Hyundai blieb unverletzt. Sein Wagen erlitt jedoch einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden.