Verkehrsunfall mit verletzter Person in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Bei einer Missachtung der Vorfahrt durch einen 65-jährigen Pkw-Fahrer ist am Freitagmorgen eine Pkw-Fahrerin verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, missachtete der 65-Jährige gegen 9.30 Uhr an der Kreuzung Niederfeldstraße/Lüderitzstraße im Ortsteil Gartenstadt in Ludwigshafen, der die Lüderitzstraße in Richtung Niederfeldstraße befuhr, die Vorfahrt der auf der Niederfeldstraße fahrenden 50-jährigen Fahrerin eines Toyota Aygo. Die Frau wurde in Folge des Unfalls leicht verletzt. Sie wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8 000 Euro. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1