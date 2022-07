Verkehrsunfall mit verletzten Personen in Speyer

Speyer. Ein 17-jähriger E-Scooter-Fahrer ist am Donnerstagnachmittag mit einem Radfahrer in Speyer kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, stürzten die beiden Verkehrsteilnehmer an einer Grundstückseinfahrt in der Kurt-Schumacher-Straße gegen 18 Uhr mit den Köpfen zusammen und fielen zu Boden. Der 17-Jährige erlitt eine Platzwunde am rechten Auge und der Radfahrer eine Schwellung an der Stirn, sowie eine Schürfwunde am rechten Knie. Ein Sachschaden entstand nicht. Der hinzugerufene Rettungsdienst versorgte den E-Scooter-Fahrer und brachte diesen zur medizinischen Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus. Der Radfahrer wollte keine ärztliche Behandlung in Anspruch nehmen.

