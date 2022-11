Verkehrsunfall mit Verletzten auf der B 292 in Sinsheim

Sinsheim. Zwei Autos sind am Sonntagmittag im Kreuzungsbereich der B 292 / B 39 in Sinsheim kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, sind Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst vor Ort im Einsatz. Nach weiteren Angaben der Polizei wurden die vier Insassen des einen PKW und die zwei Insassen des anderen leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Unfallursache ist noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Verkehrsdienstes Heidelberg. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Heidelberg unter der Rufnummer 0621 174 4111, in Verbindung zu setzen.

