Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer in Frankenthal

Frankenthal. Ein 52-jähriger Radfahrer hat sich am Donnerstagnachmittag bei einem Auffahrunfall in Frankenthal verletzt. Wie die Polizei mitteilte, befuhr gegen 15.45 Uhr eine 63-jährige Frau aus Frankenthal mit ihrem Pkw die Seitenstraße der Mahlastraße in Richtung Studernheim. Auf Höhe der Hausnummer 30a bremste sie ihren Pkw ab, hierbei fuhr der 52-jährige Radfahrer aus Ludwigshafen auf den Pkw der Frau auf. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er zur Überprüfung durch den eingesetzten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 1 500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 zu wenden.