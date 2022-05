Alsheim. Ein 37-jähriger Radfahrer ist am Dienstag in der Mehlpfortstraße in Richtung Ortsmitte gefahren, als er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve die Kontrolle verloren hat und mit einem stehenden LKW auf der Gegenfahrspur kollidiert ist. Dies teilte die Polizei mit. Der 37-Jährige musste verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden.

