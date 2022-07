Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer in Bad-Dürkheim

Bad-Dürkheim. Ein 57-jähriger Taxifahrer ist am Montagnachmittag mit einem 20-jährigen Motorradfahrer in Bad-Dürkheim kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, befuhr der 20-Jährige gegen 17.45 Uhr die Philipp-Fauth-Straße in Richtung Leiningerstraße. An der Einmündung Philipp-Fauth-Straße/ Leiningerstraße wendete er und fuhr wieder in Richtung Mannheimer Straße. Dort übersah ihn ein 57-jähriger Taxifahrer, der vom Busbahnhof in Fahrtrichtung Philipp-Fauth-Straße fuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 13.000 Euro.

