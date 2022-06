Verkehrsunfall mit verletztem Kind in Frankenthal

Frankenthal. Ein 45-jähriger Mann hat am Dienstag in Frankenthal einen Siebenjährigen angefahren. Wie die Polizei mitteilte, befuhr der 45-Jährige gegen 7.50 Uhr den Ziegelhofweg in Richtung IGS Robert Schuman-Schule. In der Höhe der Hausnummer 5 trat unvermittelt ein siebenjähriger Junge aus Frankenthal hinter einem geparkten Pkw auf die Straße und wurde von dem Pkw des 47-jährigen Mannes erfasst. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Junge leichtverletzt und zur Kontrolle in ein Krankenhaus in Ludwigshafen gebracht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 zu wenden.