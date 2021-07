Oftersheim. Am Mittwoch hat ein Unbekannter mit einem gelben Fahrzeug ein abgestelltes Auto in Oftersheim gestreift. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall zwischen 8.50 und 12.45 Uhr in der Mannheimer Straße.

Der Sachschaden beträgt etwa 3 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 06202/2880 zu melden.