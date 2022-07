Verkehrsunfall mit Tanklastzug auf der A 6 bei Reilingen – Vollsperrung Richtung Mannheim

Reilingen. Die A 6 bei Reilingen ist derzeit auf Grund eines Unfalls derzeit in Fahrtrichtung Mannheim zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und dem Rasthof Am Hockenheimring voll gesperrt. Wie die Polizei berichtet, war ein Tanklastzug an dem Unfall beteiligt. Der Verkehr wird am Autobahnkreuz Walldorf abgeleitet. Nähere Informationen liegen derzeit noch nicht vor. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte sich am Unfallort im Einsatz.

