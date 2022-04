Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrradfahrer - Zeugen gesucht

Altlußheim. Ein 75-jähriger Fahrradfahrer ist am Freitagvormittag in der Rheinhäuser Straße kurz nach 10 Uhr gestürzt, als eine Mercedes-Fahrerin bei einem Überholvorgang auf die Gegenfahrspur gefahren ist und nicht den vorgegeben Sicherheitsabstand eingehalten hat. Dies teilte die Polizei mit. Durch den geringen Abstand ist der 75-Jährige, der als letzter einer Dreiergruppe fuhr, gestürzt und auf den Kopf gefallen. Hierdurch erlitt er schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Nach Auskunft der behandelnden Ärzte befindet er sich in kritischem Zustand. Die Mercedes-Fahrerin beging Fahrerflucht. Bei dem schwarzen Mercedes handelt es sich um ein Modell der A-Klasse.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden waren und Hinweise zum Unfallhergang sowie zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrerin geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim unter der Rufnummer 0621/174-4222 zu melden.