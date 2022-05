Mörlenbach. Bei einem Verkehrsunfall auf der L 3120 ist am Samstag ein 63-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam der Mann gegen 13.15 Uhr in einer Linkskurve aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und verletzte sich durch den Sturz. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum nach Mannheim geflogen. Die Strecke wurde durch die Feuerwehr und die Polizei bis 14.30 Uhr zeitweise voll gesperrt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1