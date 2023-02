Verkehrsunfall mit Personenschaden in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Ein Fußgänger ist am Freitagmittag in Ludwigshafen von einem Pkw angefahren worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 51-jähriger Mann gegen 12.25 Uhr in der Bahnhofstraße am Rhein fußläufig die Fahrbahn überqueren. Als der Mann nahezu auf der anderen Straßenseite angekommen war, fuhr ihm eine 73-jährige Frau aus Ludwigshafen mit ihrem Pkw über den Fuß, sodass der Mann leicht verletzt wurde. Die Frau muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zeugen werden gebeten, mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen unter der Rufnummer 0621/963-2122 Kontakt aufzunehmen.