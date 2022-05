Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen - Zeugen gesucht

Wiesloch/Rauenberg. Am Freitag hat sich auf der A6 zwischen Wiesloch / Rauenberg und der Anschlussstelle Sinsheim in Fahrtrichtung Heilbronn ein Verkehrsunfall zwischen vier Fahrzeugen ereignet, wodurch ein Fahrer schwer verletzt worden ist. Dies teilte die Polizei mit. Nachdem eine 28-jährige Audi-Fahrerin auf der A6 plötzlich den Fahrstreifen wechselte, ist ihr Auto mit dem Audi A5 eines 26-Jährigen kollidiert. Der Audi A5 kam daraufhin ins Schleudern und prallte dabei mit einem 3,5-Tonner zusammen, welcher ebenfalls in Schleudern geriet und auf die Seite kippte. Durch umherfliegende

Trümmerteile wurde zudem ein weiterer PKW beschädigt. Durch den Unfall wurden die 28-Jährige Audi A1-Fahrerin, sowie der ebenfalls 28-jährige Beifahrer des Audi A5 leicht verletzt. Der Fahrer des Audi A5 wurde schwer verletzt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich unter der

Rufnummer 06227/358260 mit der Autobahnpolizei Walldorf in Verbindung zu setzen.