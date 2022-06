Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten in Ketsch - hoher Sachschaden

Ketsch. Im Bereich Ketsch auf der Karlsruher Straße/Ecke Schwetzinger Straße waren am Samstagmittag mehrere Fahrzeuge an einem größeren Unfall mit Rettungs- und Polizeieinsatz beteiligt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 26-jähriger Fahrer gegen 13.05 Uhr über die Karlsruher Straße in Richtung Schwetzinger Straße. An der Kreuzung zur Schwetzinger Straße missachtete er das Stopp-Zeichen und kollidierte beim Einfahren mit einem Mercedes. Durch den Aufprall schleuderte der Unfallverursacher mit seinem Pkw in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem BMW zusammen. Der Unfallverursacher, die Fahrerin und die Beifahrerin des Mercedes und der Fahrer sowie die Beifahrerin des BMW wurden jeweils leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 50 000 Euro. Für die Abschleppmaßnahmen und eine anschließende Fahrbahnreinigung war der betroffene Straßenabschnitt bis etwa 16.40 Uhr gesperrt.

