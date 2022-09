Verkehrsunfall mit Linienbus in Edingen-Neckarhausen

Edingen-Neckarhausen. Ein PKW-Fahrer ist bei einem Unfall mit einem Linienbus am Samstag in Edingen-Neckarhausen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Rnv-Linienbus gegen 20.10 Uhr auf der Speyerer Straße in Fahrtrichtung Neckarhausen unterwegs. Ein Autofahrer übersah an der Einmündung "Am Schloßpark" ein Stopp-Schild und kollidierte mit dem Linienbus. Der Autofahrer verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht am Nacken. Rettungskräfte versorgten ihn vor Ort und lieferten ihn in ein Krankenhaus ein. Der Busfahrer und die Fahrgäste blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Polizei kann den Sachschaden bisher noch nicht beziffern.

