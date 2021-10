Mutterstadt. Bei einem Verkehrsunfall in Mutterstadt ist am Freitag ein Sachschaden von etwa 40.000 Euro entstanden. Außerdem wurden zwei Personen leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, kam es in der Schlesier Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem 25-jährigen Paketdienst-Fahrer und einer 38-jährigen Autofahrerin, nachdem der 25-Jährige die Vorfahrt der Frau übersehen hatte. Beide Verletzten wurden in eine Klinik gebracht.

