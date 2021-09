Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kleinkind

Hemsbach. Ein 41-Jähriger hat am frühen Samstagnachmittag auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Karlsruhe einen Unfall mit dem Auto einer Frau verursacht. Nach Polizeiangaben übersah der Mann das Auto der 38-Jährigen, nachdem sie verkehrsbedingt abbremsen musste, und fuhr ihr hinten auf. Sowohl die Autofahrerin, als auch ihr mitfahrendes Kleinkind wurden leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. An dem BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro, bei dem Skoda waren es rund 10 000 Euro. Während dem Zeitraum der Unfallaufnahme mussten sowohl der linke als auch der rechte Fahrstreifen gesperrt werden.