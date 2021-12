Verkehrsunfall mit Kind in St. Leon-Rot – Polizei sucht nach Zeugen

St. Leon-Rot. Ein bislang unbekanntes Kind ist am Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall in St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) von einer Autofahrerin leicht angefahren worden. Wie die Polizei mitteilte, war eine 24 Jahre alte Autofahrerin im Kreisverkehr in der Hauptstraße in Höhe der Straße "Erlengrund" unterwegs. Aufgrund der Witterung übersah die 24-Jährige gegen 6.50 Uhr das Kind, das am dortigen Fußgängerüberweg die Fahrbahn überqueren wollte und stieß leicht mit ihm zusammen. Nachdem sie das Kind angesprochen hatte, gab dieses zu verstehen, dass alles okay sei und rannte in Richtung Schule davon. Sowohl ein Zeuge, der den Vorfall beobachtet hatte, als auch die 24-Jährige verständigten unabhängig voneinander die Polizei.

Bei dem Kind soll es sich um ein 10- oder 11-jähriges Mädchen gehandelt haben. Es hatte dunkle Haare und trug eine graue Pudelmütze.

Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 06222/5709-0 entgegengenommen.