Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Dudenhofen

Dudenhofen. Eine 50-jährige Pkw-Fahrerin ist am Sonntagnachmittag in Dudenhofen mit dem Heck eines geparkten Autos kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, befuhr die 50-Jährige gegen 14.45 Uhr die Iggelheimer Straße in Fahrtrichtung des Schulzentrums und hielt aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeugs hinter einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw an. Als die 50-Jährige wieder anfuhr, schätzte sie den Seitenabstand zum geparkten Fahrzeug falsch ein und kollidierte mit dessen Heck. Sie schob den Pkw auf zwei davor parkende Pkw und verursachte hierdurch einen Gesamtschaden in Höhe von circa 22 000 Euro an allen Fahrzeugen. Ihr eigener Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die weiteren Fahrzeuge waren fahrbereit. Die hinzugerufene Polizeistreife leitete ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen die 50-Jährige ein.

