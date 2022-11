Verkehrsunfall mit drei Verletzten in Landau - Verursacher flüchtet durch Beifahrertür

Landau. Bei einem Verkehrsunfall in Landau mit drei verletzten Personen ist der Fahrer des Unfallwagens vom Unfallort geflüchtet. Nach Polizeiangaben blieb die anschließende Suche mittels Fährtenspürhund, einer Drohne des DLRG, drei Streifen sowie dem Einsatz eines Polizeihubschraubers ergebnislos.

Zu der Vorfahrtsverletzung mit anschließendem Unfall kam es am Dienstag gegen 16 Uhr am Essinger Kreisel, Ausfahrt Landau. Durch den Aufprall wurden die Fahrzeuge von der Fahrbahn geschleudert. Der Verursacher flüchtete über die Beifahrerseite aus dem Pkw, da die Fahrerseite durch den Unfall beschädigt wurde. Der Fahrer entfernte sich zu Fuß von der Unfallstelle in Richtung Essingen und anschließend unter der Brücke der A65 hindurch. Trotz Verfolgung des Geschädigten durch Zeugen konnte der Verursacher nicht gefasst werden.

Es wurde jedoch ermittelt, dass der Halter nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Die drei Insassen vom Fahrzeug des Geschädigten wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden dürfte sich auf rund 8000 Euro belaufen.