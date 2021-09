Verkehrsunfall mit drei Kindern

Dielheim. Bei einem Verkehrsunfall sind am Freitagabend in Dielheim drei Kinder im Alter von einem, zwei und vier Jahren leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben übersah die 33-Jährige Mutter nach dem Abbiegen einen entgegenkommenden Autofahrer und es kam zur Kollision. Dieser wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Die drei Kinder wurden zur Beobachtung in eine Kinderklinik gebracht und konnten das Krankenhaus später ohne Auffälligkeiten wieder verlassen. Der Sachschaden der beiden Fahrzeuge beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

