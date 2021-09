Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos in Speyer

Speyer. Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag ist ein 59-jähriger Autofahrer in Speyer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 14 Uhr in der Auestraße zur Kollision zwischen drei Autos. Auf Höhe der Einmündung zur Hofweide wollte 31-jähriger Autofahrer nach links abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten 59-Jährigen. Es kam zum Frontalzusammenstoß beider Autos. Der 59-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto des 32-Jährigen schleuderte nach dem Zusammenstoß gegen ein weiteres bis dahin unbeteiligtes Auto. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 35 000 Euro.

Die beteiligten Autos nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch die Feuerwehr wurde die Fahrbahn aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe gereinigt.